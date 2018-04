Desmantelada rede de tráfico de droga em Ovar 20 abr 2018, 14:12 A Policia Judiciária (PJ) de Aveiro desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava a partir de Ovar para a região de Aveiro, tendo sido detidas sete pessoas (três mulheres e quatro homens). Segundo uma nota de imprensa, o grupo traficava haxixe, heroína e cocaína. Os elementos masculinos ficaram sujeitos a prisão preventiva. O Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da PJ contou com a colaboração de outros departamentos desta polícia (Diretoria do Centro, do Departamento de Investigação Criminal da Guarda) e ainda da Guarda Nacional Republicana. Uma "longa investigação" que culminou com a realização de uma vasta operação policial no cumprimento de mandados de detenção e mais de três dezenas de buscas, que permitiram apreender diverso produto estupefaciente, nomeadamente haxixe, heroína e cocaína. O grupo agora desmantelado utilizava diversos canais de abastecimento conforme o tipo de estupefaciente em causa. Os detidos foram presentes às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação, tendo sido aplicada aos quatro homens a prisão preventiva e às detidas a proibição de contatos com os outros intervenientes processuais e a obrigação de apresentação diárias às autoridades. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)