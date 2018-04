Expliquem aos seus munícipes o que farão aos animais que continuam a aparecer nas ruas neste entretanto, uma vez que não possuem canil.



Marta Dutra *

Este artigo vem na sequência de algumas declarações que têm vindo a ser proferidas por alguns representantes autárquicos e que carecem de algum esclarecimento.



Acerca das recentes declarações do Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, ao Diário de Aveiro, no dia 12 de Abril de 2018, em que afirma que a comparticipação financeira do Estado para a construção de novos Centros de Recolha Oficial (CRO) é “uma brincadeira” comparando com os valores em causa; e encontra ainda outra explicação para os montantes de ajuda definidos ao afirmar que: “É para agradar ao PAN, legislou, mas não preparou”; convém esclarecer que a Lei 27/2017, de 23 de Agosto (que aprova medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e modernização dos serviços municipais de veterinária, bem como a proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da população), foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República, tendo partido de uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos, e que reflecte uma exigência dos portugueses: que os animais sejam tratados com respeito e dignidade, que o abandono e maus-tratos, bem como o abate de animais saudáveis deixou de ser aceitável. Aliás, o abate tem-se revelado absolutamente ineficaz como medida de controlo de animais abandonados e os números oficiais da DGAV comprovam-no anualmente.



Por sua vez, em Março do ano passado, o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, criticou publicamente a lei que proíbe o abate e apelidou-a de “insensata”, afirmando que “muda o problema e não o resolve”. Talvez Ribau Esteves não tenha entendido que a própria lei apresenta as soluções, o que poderá ser motivo para em Aveiro ainda não se ter visto ser tomada qualquer medida nesse sentido. Lembramos que a autarquia de Aveiro direccionou durante quatro anos os seus animais errantes para o canil de Ílhavo, então de abate; e tendo terminado esse protocolo não apresenta nenhuma solução neste momento para os animais que continuam a aparecer na rua, doentes, atropelados, nos caixotes do lixo…

Aveiro encontra-se sem canil, sem esterilizações, sem protocolos para recolha dos animais que se encontram na rua, já tendo ocorrido problemas com várias matilhas em várias freguesias do Concelho, por alegadamente terem atacado outros animais.



Tendo em conta que o Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública proíbe alimentar animais errantes, e que o actual executivo chumbou a proposta do PAN para que passasse a ser permitido fazê-lo sob determinadas condições, prevemos que este problema se venha a agudizar nos próximos tempos, sem uma solução ainda à vista.

Compreendemos que seria muito mais fácil para as autarquias para quem este assunto não tem merecido qualquer interesse, manter canis com péssimas condições, cumprir o período mínimo exigido por lei e de seguida abater os animais, mas essa é uma mentalidade que pertence ao passado. Para além de que é bem menos oneroso esterilizar do que abater.

No entanto, felizmente, existem câmaras que assumiram as suas responsabilidades nesta matéria há vários anos, que cumprem a lei, possuem CRO’s, esterilizam os animais errantes e que inclusivamente já não abatem animais, não tendo ficado dependentes de ajudas do Estado para cumprir a lei, nem utilizaram este argumento para o seu incumprimento. O que as distingue? Encararam esta matéria com a seriedade que merece.



O Decreto-Lei que estabelece peremptoriamente que compete às Câmaras Municipais recolher animais errantes da via pública e recolhê-los em canil ou gatil municipal é de 2003 (Dec.Lei 314/2003), pelo que esta obrigatoriedade de possuir um canil/gatil não é, ou não deveria ser, uma novidade para as autarquias. Para além disso, a Lei 27/2016 concede o período de um ano para as mesmas se adaptarem e poderem iniciar as esterilizações dos animais recolhidos pelos CRO’s e de dois anos para o fim dos abates, período de tempo mais do que suficiente para o efeito.



Esta não será a realidade da maioria dos 11 municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, pois na sua maioria não possuem um canil municipal legalizado, dando sinais de se encontrarem dependentes da construção dos novos canis intermunicipais previstos: Águeda, Ovar e do mega canil de Aveiro com capacidade para 500 animais, prometido para final de 2019, em vez de pensarem na construção de canis municipais próximos das populações.

Resta que os municípios que se encontram nesta situação expliquem aos seus munícipes o que farão aos animais que continuam a aparecer nas ruas neste entretanto, uma vez que não possuem canil para a sua recolha e uma vez que o abate deixou de ser aceitável, passando a ser proibido.



Nas autarquias em que não se levaram em linha de conta as disposições contidas na lei, que não possuem centro de recolha oficial, em que não se estão a levar a cabo quaisquer acções de sensibilização, nem campanhas de esterilização dos animais de companhia/errantes, naturalmente que isso irá significar um cada vez maior número de animais na rua.

A responsabilidade deverá ser imputada a quem? Não invalidando, obviamente, a criminalização do abandono e maus-tratos vigente, as situações acima descritas competem, segundo a lei, única e exclusivamente às respectivas autarquias, situações essas que se têm agravado pelo total descaso e incumprimento dessa mesma lei.



* Pessoas – Animais – Natureza, PAN Aveiro.