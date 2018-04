Ovar: Eleito do PS questiona medidas para retirar materiais com amianto de edifícios públicos 20 abr 2018, 11:28 O vereador do PS na Câmara de Ovar Vitor Amaral alertou para a existência de amianto em edifícios públicos locais (escolas, pavilhões e bairros sociais) que utilizam telhas de fibrocimento.



O eleito socialista aproveitou a última reunião do executivo referiu que a União Europeia proibiu a comercialização e utilização de produtos que contenham amianto, por uma diretiva que foi transposta para o nosso ordenamento jurídico através do DL 101/2005, de 23/6.



Vitor Amaral lembrou que o Governo tem disponíveis apoios para remoção e substituição das coberturas em fibrocimento.



Como Ovar possui edifícios públicos, nomeadamente escolas e pavilhões gimnodesportivos, com coberturas em fibrocimento, o vereador questionou a Câmara para saberse foi efetuada a inventariação destes casos, o seu estado de integridade/deterioração e qual o plano de remoção, nomeadamente em colaboração com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEST) de forma a aproveitar as férias escolares de verão.



Segundo uma nota do eleito socialista, o presidente da Câmara esclareceu que a inventariação está feita e até ao final do mandato todas as escolas do 1º ciclo terão as coberturas em fibrocimento substituídas.



Quanto às escolas secundárias, o assunto está a ser tratado com a DGEST, mas será mais moroso. O objetivo, garantiou o edil, é erradicar o amianto dos edifícios públicos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)