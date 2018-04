O envolvimento das associações e instituições de São João da Madeira, bem como dos cidadãos em geral, é um dos aspetos centrais do programa da Semana da Terra, promovida pela Câmara Municipal, de 19 e 24 de abril, em diferentes pontos do concelho, no âmbito do Agenda 21 Local.



Marcado pela realização de diversas atividades comunitárias em benefício da cidade, o evento inclui operações de limpeza e de requalificação, exposições, campanhas de sensibilização, palestras, caminhadas, teatro, recolha de alimentos e outros bens e ações de apoio à terceira idade.



No domingo, 22 de abril, entre as 9:30 e as 16:30, realiza-se o Mercadinho Sustentável, na Praça Luís Ribeiro, com artesanato e produtos de qualidade, numa iniciativa que conta com a participação de produtores associados Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria (ADRITEM) e da Cooperativa Agrícola da Feira, S. João da Madeira, Gaia e Espinho, entre outros.



Durante o Mercadinho Sustentável, estará presente a muito popular “Fazenda dos Animais” e haverá vários momentos de animação, proporcionados por associações e instituições da cidade e da região. Vão ainda realizar-se ateliês para crianças.

O programa do Mercadinho Sustentável e desta 15.ª Semana da Terra de S. João da Madeira, que inclui dezenas de atividades, pode ser consultado na página da Câmara Municipal de S. João da Madeira na internet.



