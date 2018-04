Aveiro: "Concertos na QEM" 20 abr 2018, 10:52 Concertos musicais em espaços naturais, com o objetivo de proporcionar uma aproximação entre as famílias, a música e a natureza. Esta iniciativa pretende, ainda, dar a conhecer jovens talentos da região de Aveiro, alunos de diferentes instrumentos do Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian e despertar o gosto por novas vivências. O primeiro concerto irá ser realizado no dia 22 de Abril, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Terra e terá como guitarristas a solo Beatriz Pinto, Teodora Ion e Carolina Lemos e o Consort de Flautas de Bisel. O segundo concerto decorrerá no dia 20 de Maio e conta com a participação do Quarteto de acordeão com a Professora Liliana Rodrigues e Ensemble de Guitarras. Os concertos irão ser realizados na Casa da Quinta, situada no Complexo Social da Santa Casa da Misericórdia, em Oliveirinha, Aveiro, apenas a 10 minutos da cidade. Pelas 15:00 haverá visita guiada ao espaço da QEM, seguindo-se o concerto às 16:00, que é de entrada livre. A QEM - Escola da Floresta, surge de uma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, tendo como objetivo dinamizar atividades de educação ambiental na Mata e Quinta da Moita em Oliveirinha, freguesia do Município de Aveiro. Com uma área de 17 hectares este é um espaço associado ao lazer e ao bem-estar, rico em biodiversidade, fauna e flora, podendo contar, também, com inúmeras linhas de água, onde podemos criar uma ligação com os sons e os elementos da natureza.



