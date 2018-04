Ílhavo destina 300 mil euros às freguesias 20 abr 2018, 09:47 O executivo municipal deliberou aprovar os Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia para o ano de 2018, a submeter à aprovação da Assembleia Municipal, num valor global de 300 mil euros. "A promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis, foram pressupostos que nortearam a decisão política da autarquia de, através de uma descentralização e transferência de competências sustentada e consistente, promover o interesse público e dos cidadãos, melhorando a qualidade de vida das Freguesias que compõem o mnicípio", refere um comunicado. Os contratos a celebrar "resultam de um trabalho prévio exaustivo, rigoroso, sério e transparente, entre a Câmara Municipal de Ílhavo e os executivos das quatro Juntas de Freguesia, contemplando a Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo com 27.550 euros, a Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação com 47.900 euros, a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré com 104.450 euros e a Junta de Freguesia de S. Salvador com 120.100 euros". Os apoios para delegação de competências dizem respeito, essencialmente, a matérias como limpeza, conservação, manutenção regular das ruas, caminhos e passeios; a desobstrução, limpeza regular e emanilhamento de valas; a aplicação e manutenção das placas toponímicas; a conservação e manutenção de balneários, lavadouros e sanitários públicos, dos parques infantis públicos e equipamentos desportivos, chafarizes e fontanários, entre outras. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

