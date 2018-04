Comissária europeia do Emprego nos 25 anos da EPA 19 abr 2018, 23:31 A comissária europeia do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, Marianne Thyssen, irá marcar presença na cerimónia evocativa do 25º aniversário da Escola Profissional de Aveiro (EPA), que está agendada para 26 de abril.



Anúncio feito esta quinta feira pela Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro (AEVA), entidade proprietária do estabelecimento de ensino.



A sessão comemorativa irá destacar a "atividade de educação profissional e de valorização do território" da EPA ao longo do último quarto de século.



"Indo ao encontro do interesse da senhora comissária europeia, pretende-se dar a conhecer um projeto intermunicipal único em Portugal de valorização do território, designadamente nas áreas da qualificação profissional junto de jovens e adultos em risco de exclusão escolar e profissional, mostrando como é possível, através de um modelo de ensino-aprendizagem ajustado e com a colaboração efetiva de muitos parceiros, obter sucesso pessoal e socioprofissional", refere uma nota de imprensa.



A direção da AEVA entende que "a educação de um território é o principio ativo para o desenvolvimento e a afirmação do ideal europeu", pretendendo, por isso, "mostrar um exemplo da boa aplicação de dinheiro da solidariedade europeia na Região de Aveiro." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)