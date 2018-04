Prisão efetiva para homem que levou filho menor para assalto 19 abr 2018, 22:51 Homem de etnia cigana foi condenado no Tribunal de Aveiro, esta quinta-feira, a três anos e meio de prisão efetiva.



A GNR surpreendeu o indivíduo a assaltar instalações industriais, em Águeda, na companhia de um filho, de 14 anos, e um sobrinho. A juiza presidente entendeu que, tendo sido esta a oitava condenação nos últimos 10 anos, após beneficiar de várias penas suspensas por crimes idênticos, "já não é possível fazer um juízo de prognose favorável."



"Revelou um sentimento de impunidade", sublinhou a magistrada durante a leitura do acórdão, censurando ainda "a notória insensibilidade e falta de princípios familiares" por fazer-se acompanhar nos furtos de metais com um filho.



O arguido de 40 anos, em prisão preventiva desde a detenção, é pai de uma outra criança deficiente, condição que invocou durante o julgamento ao mostrar-se arrependido. "Não aproveitou as oportunidades que teve. Vocês são beneficiários de rendimento mínimo, podem ter uma vida digna sem precisar de andar a furtar", referiu a juiza presidente, considerando "imperdoável o mau exemplo" ao envolver o filho.



Apelo dirigido ao patriarca A magistrada pediu a presença do patriarca da família (pai do arguido mais velho) na leitura do acórdão para deixar um apelo: "O tribunal vê com muita apreensão este caso, é muito triste. Não deixe que isto volte a acontecer, vocês têm bons valores, da família e tradição, mas este tipo de comportamento é absolutamente negativo, não deixe que se repita."



Além da pena de cadeia efetiva em cúmulo jurídico (condenações parcelares de dois anos e meio por cada um dos dois furtos qualificados na forma tentada e ano e meio por dano), o indivíduo terá de pagar 1500 euros pela destruição de uma camara de vigilância.



O segundo arguido, de 24 anos, sem condenações anteriores, ficou com uma pena suspensa de dois anos pelos furtos na forma tentada, com a obrigação de seguir um plano de reinserção social a determinar.



Segundo a acusação, a dupla, que tem residência em São João de Loure, Albergaria-a-Velha, dedicava-se a furtos de latão e outros metais não preciosos, que vendiam a sucateiros. No entanto, no julgamento apenas foram dados como provados os factos relativos a duas tentativas frustradas pela presença da GNR.



A 8 de abril de 2017, o arguido mais velho e pelo menos mais dois elementos tapararam as camaras de vigilância de uma empresa e tentaram levar dois rolos de uma tonelada cada, no valor de quatro mil euros cada.



A GNR foi alertada por um funcionário e os suspeitos seriam detidos na fuga. Em agosto, a dupla e o menor fizeram nova investida, a outra fábrica, pelo mesmo método, começando por destruir o sistema de videovigilância. Tentaram levar duas chapas de latão, no valor de 1400 euros cada. O alarme disparou e a GNR compareceu no local, voltando a surpreender os suspeitos.

