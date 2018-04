Feira investe mais nas artes de rua do que Governo e diz-se pronta a capacitar o país (Ag. Lusa) 19 abr 2018, 18:50 O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira afirmou hoje que esse município faz mais pelas artes de rua do que o Governo e disponibilizou-se a aplicar a experiência local na capacitação do segmento a nível nacional.



"Nós investimos mais sozinhos nas artes de rua do que o Governo faz em todo o país", declarou Emídio Sousa na apresentação do festival Imaginarius, cuja programação de 2018 envolve um orçamento de 250.000 euros, a que acresce verba idêntica para a gestão do Imaginarius Centro de Criação Arte e Espaço Público (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)