Governo sensibilizado para assumir Colégio de Calvão como pólo escolar sul de Vagos 19 abr 2018, 13:28 Sendo praticamente certo que irá abdicar da gestão, a Diocese quer, pelo menos, manter o Colégio de Calvão ao serviço do ensino público. Uma proposta nesse sentido foi enviada ao Governo para encontrar alternativa ao encerramento das instalações, deixando sem utilização um importante património construído ao longo dos anos. A Câmara de Vagos está a acompanhar de perto o assunto. Os pais e encarregados de educação apoiam a pretensão da direção, uma vez que não surgiu qualquer outra entidade interessada e mesmo que isso acontecesse grande parte das famílias não têm condição de pagar mensalidades não subsidiadas. O futuro do Colégio Diocesano Nossa Senhora da Apresentação de Calvão poderá ficar traçado já a 24 de abril, numa reunião agendada com a secretária de Estado da Educação a pedido da Diocese de Aveiro. Tornado inviável com os constantes cortes de contratos de associação, com perdas de receitas indispensáveis para suportar os encargos de funcionamento, só não fechará portas em definitivo, no final do ano letivo, se o Ministério da Educação decidir usar as instalações para o ensino público. "O que se pretende nesta altura, no limite, é que o Estado aproveite as instalações para funcionar lá um pólo sul escolar no concelho de Vagos", explicou Rodrigo Salgueiro, presidente da associação de pais, a reforçar o apelo ao Governo para que seja sensível à proposta da Diocese de Aveiro e assuma a gestão, garantindo escola de proximidade a muitos dos 800 alunos do 5º ao 12º ano que não têm alternativa. "Nesta altura, Calvão é o único colégio que só tem contratos de associação. Os outros têm contratos de associação, de participação, alunos que pagam, aqui não há nada disso. Funciona como uma escola pública normal, é só o Estado assumir esse papel diretamente", vincou o dirigente associativo, garantindo que muitos alunos ficarão sem escola naquela zona do concelho. "Não existe capacidade de resposta, é difícil absorver todos os alunos que têm residência no sul do concelho, nem muitos dos pais têm meios para os transportar para outros locais", referiu Rodrigo Salgueiro, lembrando que o colégio tem um papel relevante junto de crianças com necessidades educativas especiais. A tutela, a utilizar Calvão, evitaria ter de recorrer, como está previsto, a contentores para reforçar as escolas do concelho de Vagos sem salas de aula suficientes para receber os alunos de Calvão daquela zona geográfica, cerca de meio milhar. O colégio diocesano viu reduzida a verba de contratos de associação no pesente ano letivo para 80 mil euros, manifestamente insuficiente para funcionar, o que tem contribuido para o aumento do passivo. O equilíbrio financeiro dependeria de uma receita a rondar o meio milhão de euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

