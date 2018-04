Aveiro Norte: Suspeitas de corrupção nas expropriações de terrenos para a A32 19 abr 2018, 11:58 A Polícia Judiciária (PJ) do Porto realizou buscas em residências e empresas de suspeitos da prática de corrupção na expropriação de terrenos para construção de vias rodoviárias, designadamente na A32 (Oliveira de Azeméis / Gaia) e A41 (Grande Porto). Um comunicado divulgado esta manhã dá conta que no âmbito da chamada Operação “Ventos do Norte” foram constituídos oito arguidos, “envolvendo um grupo de pessoas e empresas relacionadas entre si e um alto funcionário de uma empresa pública responsável pela condução dos processos expropriativos de todas as parcelas para a Auto Estradas do Douro Litoral”. A PJ calcula que devido a este mecanismo fraudulento o Estado sofreu um prejuízo próximo de 12 milhões de euros, que pagou a mais pelos terrenos negociados com estas empresas. . O funcionário da empresa pública “é suspeito de fornecer” ao grupo empresas, “a troco de contrapartidas, informação privilegiada sobre os projetos dos traçados e os valores oferecidos a título de indemnização por expropriação aos proprietários dos terrenos abrangidos pelo traçado.” Segundo a PJ, na posse dessa informação as empresas adquiriam os terrenos aos legítimos proprietários por um valor acima do oferecido pela entidade expropriante que, logo em seguida, revendiam à empresa estatal por valores muito superiores aos da aquisição e aos valores oferecidos anteriormente pela mesma empresa aos proprietários. No decurso da investigação foram apreendidos documentos relacionados com a presumível prática dos crimes e que se revestem de importantes elementos de prova para a investigação. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

