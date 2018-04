Aveiro: “Novas Quintas” 19 abr 2018, 11:32 No âmbito do projeto “Novas Quintas”, terá lugar no dia 19 de abril, pelas 21:30, o concerto de apresentação do novo disco de Filipe Sambado, no Teatro Aveirense. Dois anos depois da antologia de promessas e rituais do primeiro disco, “Vida Salgada", Filipe Sambado dá a conhecer o seu segundo disco, "Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo".

Filipe não só insiste no intercâmbio das relações humanas e das entreajudas, como também numa reflexão sobre a sua própria noção de corpo, expressão de género e a perceção do mesmo. O disco conta com Manel Lourenço (Primeira Dama) nos teclados e vozes, Luís Barros na bateria, Alexandre Rendeiro (Alek Rein) na segunda guitarra e Adriano Fernandes (C de Crochê) no baixo.



“Timão de Atenas” de Shakespeare



Também no Teatro Aveirense, no dia 21 de abril, sábado, pelas 21:30, o Teatro Aveirense apresenta a peça de teatro “Timão de Atenas”, com encenação de Nuno Cardoso. Teatro eterno, encenado para a eternidade da tragédia humana, “Timão de Atenas” de Shakespeare, põe em cena o predador humano de qualquer tempo histórico, essencialmente movido pelos maus instintos de sempre. Uma coprodução da “Ao Cabo Teatro”, Teatro Municipal do Porto, Centro Cultural Vila Flor, Teatro Municipal São Luiz e do Teatro Aveirense. A entrada tem o valor de 5 euros.



