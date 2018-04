O Clube Minigolfe da Costa Nova com o apoio da Associação Cultural dos Surdos de Águeda encontra-se a organizar o Minigolf Summit 2018.



O que é o Minigolf Summit?

Seis eventos e competições nacionais e internacionais de Minigolfe, distribuídos ao longo de dez dias. Uma forma de celebrar o desporto e apoiar o Minigolfe, que decorrerá em Aveiro no espaço do Minigolfe da Costa Nova, de 19 a 29 de maio.



Que competições e eventos fazem parte do programa?

O torneio inaugural será o XXII Palheiros da Costa Nova, de 19 a 20 de maio, seguido do Encontro “Geração Senior”, para instituições de seniores, a 21 de maio, e do Encontro “+Inclusão”, para IPSS’s a 22 de maio.



O ponto alto do evento está reservado paras os dias 25 e 26 de maio com a realização do Open European Deaf Minigolf Championship, o primeiro organizado na história da Federação Mundial, e que contará com a participação de Tiago Melo, o primeiro português medalhada num mundial de Minigolfe.

Terá ainda lugar o Minigolf Challenge – Torneio de Encerramento do Desporto Escolar de Aveiro a 28 de maio, e o 1º Torneio de Minigolfe para Cegos a 29 de maio, numa parceria com a Escola José Estevão de Aveiro.



Onde posso acompanhar todas as novidades ?

Poderá acompanhar todas as novidades na nossa página oficial (www.minigolf-summit.com). Todos os eventos serão de entrada livre para assistir.



