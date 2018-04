Deputada do PSD volta a alertar ministro da Saúde para problemas do hospital de Oliveira de Azeméis 19 abr 2018, 09:53 A deputada do PSD Helga Correia "exigiu do ministro da Saúde uma resposta quanto à necessária intervenção no Hospital São Miguel, de Oliveira de Azeméis". Aproveitando uma audição ao governante, a parlamentar social democrata "recordou que os meios de diagnóstico daquela unidade estão obsoletos e é necessário um reforço do quadro médico", informa um comunicado do PSD. “As questões colocadas em março de 2017 continuam atuais em abril de 2018”, denunciou Helga Correia perante o ministro, a quem dirigira, há um ano, um conjunto de questões sobre a unidade hospitalar de Oliveira de Azeméis. O Hospital São Miguel está implementado num edifício antigo, que tem sido alvo de obras de beneficiação, ao longo dos vários anos, para melhoria das condições de dignidade de acesso físico das pessoas. "A deputada aveirense repetiu que os meios de diagnóstico do serviço de radiologia estão obsoletos. Exigiu, pois, saber da tutela quando será assumido o compromisso de substituição do equipamento no serviço de radiologia da unidade. O horário de funcionamento dos serviços de análises clínicas foi outra questão colocada por Helga Correia, que defende o respetivo alargamento", refere ainda o comunicado. O PSD lembra outras carências, já diagnosticadas, na área de atuação desta unidade hospitalar, na área de medicina interna e na área dos cuidados paliativos. Existirá um défice de médicos internistas durante o período noturno, o que obriga a que os doentes sejam admitidos na urgência em Oliveira de Azeméis, sejam transferidos para a Feira para ser feito o internamento e regressem para o seu internamento efetivo” – denunciou a deputada do PSD. "Helga Correia enfatizou na sua intervenção que o serviço de internamento tem capacidade para 42 camas, mas tem tido uma ocupação de cerca de 25 camas”, recordando, a esse propósito, que “está sinalizada pela administração do CHDV a necessidade de reforço da dotação do quadro médico da instituição”. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

