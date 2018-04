Uma ação do PCP, que contou com a deputada Diana Ferreira, denunciou "contradições entre discurso e práctica" no grupo ERT, ligado ao sector têxtil, com instalações em São João da Madeira



A comitiva deslocou-se à ´cidade do labor´ no âmbito da campanha "Valorizar os trabalhadores, mais força ao PCP!".



A ERT, que fornece o sector automóvel, "tem vindo sempre a crescer e em 2015 já contava com 530 trabalhadores, oito empresas em seis países e com um volume de negócios de 76 milhões de €", refere um comunicado da distrital do PCP, notando que a empresa "faz sua bandeira motivar os trabalhadores com trabalho de equipa, formação e oportunidade de desenvolvimento pessoal."



O problema ironiza o PCP, é que "a motivação é tanta que o salário pago é o salário mínimo e os contratos além de serem através de uma empresa de trabalho temporário, são de um mês, renováveis até dois anos."



"É inaceitável que, num sector e numa empresa em franca expansão, os salários permaneçam tão baixos e se insista em fazer uso de um expediente que deveria ser apenas aplicável a situações de picos pontuais de produção - algo que não é manifestamente o caso", lê-se no comunicado.



"Os trabalhadores da ERT, na sua grande parte jovens, não podem planear a sua vida, pois todos os meses, pode ser o seu último mês de trabalho", alerta o PCP, exigindo que "cada posto de trabalho permanente tem de corresponder um contrato efectivo de trabalho e a remuneração deve ser justa e proporcional aos lucros gerados com a força do trabalho."