O mundo das moedas eletronicas, criptomoedas e outras economias virtuais vem crescendo muito.

Quando pensamos em moedas virtuais pensamos logo no Bitcoin, talvez o nome mais difundido quando se trata do assunto. Mesmo assim, existe uma enorme gama de diferentes tecnologias que carregam esse nome, algumas empresas, oportunistas de plantão e investidores. Todos já criaram sua própria versão de ativo virtual.



Talvez uma dessas nomenclaturas a receber maior atenção, e por isso ser tão criticada, é o XRP a terceira maior criptomoeda por valor e a tecnologia que impulsiona apenas um dos vários produtos bancários corporativos oferecidos pela startup de São Francisco, Ripple.



No início de 2018, o XRP teve um grande crescimento em seu valor, passando de US$ 0,30 para US$ 4. Mesmo que logo depois o preço tenha voltado ao paramentros mais moderados, o interesse na Ripple nunca foi tão grande, e a facilidade em comprar as moedas da Ripple fazem com que seu novo público que comemora as ações efetuados pela empresa.



XRP ou Bitcoins?

Vale ressaltar que o XRP e Bitcoin não são a mesma coisa. Para especialistas do mercado comparar os dois seria como afirmar que vegetais são frutas. Uma afirmação um tanto quanto perigosa e sem fundamentos. A Ripple prefere abordar o XRP não como uma “criptomoeda”, mas como um ativo digital, o que por si só é uma ótima opção para investir na Ripple.



Enquanto o XRP não se enquadra nessa classe de criptomoeda, é interessante analisar a tecnologia pelos olhos dessa nomenclatura para poder entender suas principais características.



Argumentos contra

Uma das principais novidades do XRP é que ele não é verdadeiramente "descentralizado". Se você é novo no assunto, isso pode não significar muito para você. Mas a descentralização é um grande problema para os entusiastas da criptografia. De muitas maneiras, é um atributo que separa moedas criptografadas de sistemas monetários on-line mais antigos, em que uma autoridade central poderia bloquear ou ter controle sobre as transações.



Os defensores de "criptomoedas descentralizadas" usam a Internet como exemplo de um sistema descentralizado, em que a informação se move livremente e abertamente (com algumas restrições) e sem qualquer parte central no meio interferindo.

A discussão não é sobre se a Ripple é centralizado, ou não, mas se ele produz um melhor dinheiro online sem a mesma descentralização do bitcoin. Alguns dos argumentos contra o XRP é que ele não acrescenta nada de novo na criptografia economica.



Argumentos a favor

Embora a Ripple tenha criado uma série de entidades para validar transações na rede, incluindo Microsoft e MIT que agora executam o XRP, os críticos argumentam que a maneira como o algoritmo é configurado, voltando sempre para o nó da Ripple, ou seja, beneficiando a própria empresa.



Os defensores da Ripple defendem o contrário, que o XRP é melhor que as criptomoedas mais tradicionais por várias razões, entre as quais: é mais rápido e mais fácil de classificar. Além disso, sua proteção é mais barata em comparação com os Bitcoins.



Os desenvolvedores da Ripple também afirmam que planejam uma descentralização do XRP ao longo do tempo, uma meta que eles colocaram no blog da empresa. E é bem provável, diversas startups já estão procurando usar o XRP. A meta da empresa é deixar o XRP mais descentralizado que o bitcoin no futuro, a empresa afirma que é viável, pois já cumpriu com suas promessas no passado.