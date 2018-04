Aveiro: PS esclarece que "não se vincula" a estacionamento subterrâneo previsto em relatório de concurso de ideias do Rossio 18 abr 2018, 18:30 O PS de Aveiro esclareceu hoje, em comunicado, que os vereadores do partido não aprovaram a proposta vencedora do concurso de ideias escolhida pela Câmara para a requalificação do jardim do Rossio, que inclui estacionamento em cave, mas sim o relatório final do júri submetido ao executivo.



Uma reação a corrigir declarações do presidente da Câmara feitas durante uma entrevista difundida pela rádio Terra Nova. "Eu fiquei surpreendido o PS ter votado a favor da escolha de uma ideia que tem um parque de estacionamento como proposta", disse Ribau Esteves.



O PS lembra que foi a favor do concurso de ideias "em que a requalificação não implica um estacionamento, mas implica muito mais do que isso", que terminou na última reunião de executivo. "O PS concorda com o fim da etapa, o relatório que foi a aprovação", vinca o comunicado.



Os socialistas reafirmam a necessidade de avançar com uma nova etapa no processo. "Partindo do princípio que a verdade e transparência são procedimento inequívocos na ação do sr. Presidente da Câmara", o PS defende que "o relatório agora aprovado sem reservas terá, com as peças que o compõem, de ser devolvido a debate, a sufrágio, à vontade dos aveirenses."



"Em nome da coerência e da defesa do debate público, da opinião dos aveirenses sobre estes assuntos, o voto do PS, com declaração de voto em como não se vincula a nada mais para além disto - como ficou bem claro na reunião de Câmara", esclarece o comunicado.



"Só se compreende não haver qualquer ´gato com rabo escondido´, por parte do Presidente da Câmara, se for dada a palavra aos aveirenses, com discussão em Assembleia Municipal e um referendo local", insistem os socialistas pretendendo "que Aveiro e os aveirenses possam ter uma palavra" em projetos em projetos que não foram apresentados no programa eleitoral da maioria.

