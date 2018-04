Assaltantes violentos condenados no Tribunal de Aveiro 18 abr 2018, 15:29 O Tribunal de Aveiro condenou a prisão três indivíduos acusados de roubos e furtos nos concelhos de Águeda e Anadia. Dois deles, já a cumprir penas por assaltos, ficaram, um deles, com mais seis anos e meio e, o outro, cinco anos e quatro meses. Ambos respondem também por crimes de violência depois de subtração, que dizem respeito a casos de agressões a vítimas. O terceiro arguido, que foi absolvido de um dos assaltos, viu a pena de um ano de cadeia substituída por 365 horas de trabalho a favor da comunidade. O grupo, que terá envolvido outros indivíduos que não foi possível identificar, atuou, pelo menos, desde o Verão de 2015 até maio do ano passado, aquando das detenções e buscas feitas pela GNR. A investigação permitiu indiciar os suspeitos em sete assaltos a residências e pessoas na via pública. As casas eram o alvo principal dos ladrões em busca de dinheiro e bens. Mas também levaram uma viatura. Num dos roubos, em Águeda, surpreenderam a moradora no interior de uma habitação, retirando-lhe, com uso de força, um fio de ouro. No mesmo concelho, levaram de uma outra moradia bens no valor de 3 mil euros.O grupo roubava também na via pública, por esticão. A uma senhora que seguia a pé em Óis da Ribeira, arrancaram o fio e os brincos de ouro, levando ainda uma carteira com 300 euros. Outra vítima, que se deslocava se bicicleta, em Barrô, foi atirada para o chão pelos suspeitos que lhe roubaram a carteira com vale da pensão no valor de 345 euros. Em São Lourenço do Bairro, dois dos arguidos tiveram um acidente a sair do local onde furtaram um velocípede elétrico parado na rua. O popular envolvido foi agredido violentamente com uma chave inglesa, tendo sofrido lesões, incluindo dentes partidos. A GNR chegou aos suspeitos através de descrições de vítimas e testemunhas que apontaram a utilização de um veículo nos assaltos que tinha uma particularidade (janela branca). Os arguidos foram reconhecidos posteriormente na Guarda. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)