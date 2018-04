Quatro anos e meio de prisão para funcionário judicial que desviou material contrafeito apreendido no Tribunal de Águeda 18 abr 2018, 14:36 O Tribunal de Aveiro condenou hoje a quatro anos e meio de prisão suspensa um funcionário judicial por peculato e falsificação de documentos no caso do desvio de material contrafeito apreendido à ordem do Tribunal de Águeda. O arguido, que chefiou os serviços do Ministério Público (MP), terá ainda de entregar 5 mil euros e fica proibido de exercer funções durante dois anos e quatro meses. Atualmente, o oficial de justiça em causa trabalha numa comarca do Norte do País. A juiza presidente censurou a conduta do arguido, que tinha a maior responsabilidade entre os oito acusados, considerando ainda que não revelou arrependimento nem sequer contribuiu "de forma nenhuma" para o esclarecimento dos factos. A defesa anunciou que vai recorrer da decisão. Um outro arguido, também funcionário, foi condenado a nove meses de cadeia, suspenso, tendo beneficiado de atenuação especial, atendendo a que denunciou o esquema. "As exigências de prevenção geral são fortíssimas. Os tribunais podem ser lentos e às vezes vistos como um bocado esquizofrénicos pelo cidadão comum. Agora colocar em causa os documentos que saem dos tribunais é uma machadada muito grave", referiu a juiza presidente em relação às falsificações de autos que permitiram desviar os artigos contrafeitos de instituições a que eram destinados. Os restantes seis arguidos acusados foram absolvidos. Os factos remontam ao período de 2005 a 2009, no Tribunal de Águeda, tendo levando ao banco dos réus uma secção inteira dos serviços locais do MP e ainda uma porteira, que responderam por peculato na forma continuada. Crime que o tribunal alterou para uma única resolução. Eram cinco homens e três mulheres, com idades entre os 45 e 62 anos. (em actualização) Notícias Relaccionadas 13 abr 2018, 15:07 Adiada decisão no caso dos funcionários judiciais acusados de desviar artigos contrafeitos Classifique esta notícia: Sem classificação

