Estarreja, Águeda, Murtosa e Sever do Vouga estão a ponderar um concurso comum da recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).



Em Estarreja, a autarquia local decidiu não prorrogar por mais três anos o contrato de cinco anos com a atual prestadora de serviços que está a terminar.



A vontade exptessa dos municípios de Sever do Vouga e Murtosa se juntarem ao agrupamento de entidades adjudicantes poderá representar "uma evidente mais valia" pela esperada redução global de custos de operação.



Além disso, será necessário adequar a prestação do serviço a exigências atuais "substancialmente diferentes" do que acontecia em 2013.



Por isso, as autarquias decidiram trabalhar em conjunto para a abertuira de um novo concurso público internacional.



Em Estarreja, a atual prestadora de serviços (Luságua) verá o contrato prorrogado por mais um ano.