Nas próximas semanas, a Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, associa-se à iniciativa Rota Pela Floresta, dinamizada pela Câmara Municipal de Águeda.



No dia 20 de abril, promove uma visita de estudo ao Projeto Cabeço Santo, com a participação de alunos da Escola Básica Fernando Caldeira e das escolas secundárias Adolfo Portela e Marques de Castilho. Os alunos poderão identificar espécies autóctones e invasoras, experimentar técnicas de plantação de plantas autóctones e de controlo de infestantes e visitar o bosque.



No dia 21, realiza uma ação de voluntariado no Projeto Cabeço Santo, aberta a toda a comunidade. Os voluntários poderão conhecer mais pormenorizadamente a gestão da biodiversidade nas áreas em recuperação, nomeadamente as técnicas de controlo de espécies invasoras.



No dia 24 de abril, a equipa do Projeto Cabeço Santo vai participar numa iniciativa de promoção da floresta autóctone no Trilho das Levadas, com o Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga.



Nos dias 26 e 27, a equipa do Projeto vai à Escola Básica da Trofa e à Escola Básica de Macinhata do Vouga para promover técnicas de promoção da biodiversidade.



Com esta ações pretende-se promover nos mais jovens o gosto pela floresta, através da tomada de consciência do papel ativo que podem ter na reflorestação das áreas ardidas e invadidas por plantas invasoras.



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1