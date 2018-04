A Câmara de Ílhavo assinala amanhã as comemorações da elevação da Freguesia da Gafanha da Nazaré a cidade, ocorrida em 2001 com uma reunião de trabalho entre o executivo municipal e o executivo da Junta de Freguesia.



Outro ponto alto do dia, será a inauguração, pelas 11:30, da última fase da obra das redes de drenagem de águas residuais e pluviais da Gafanha da Nazaré (cruzamento da rua Gil Vicente com a rua Trindade Coelho).



"Esta obra, assumida por um Agrupamento de Entidades Adjudicantes constituído pelo município de Ílhavo e pela AdRA, com um investimento de 700 mil euros, encerra um conjunto de empreitadas e intervenções que asseguram a rede de saneamento básico da cidade da Gafanha da Nazaré, sendo esta a primeira freguesia do município de Ílhavo com cobertura total da rede de saneamento", refere um comunicado.