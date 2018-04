Associação Académica garante "o menor transtorno possível" do ´Enterro do Ano´ nos vizinhos do campus 17 abr 2018, 22:57 AAUAv minimiza eventuais queixas motivadas pelos concertos dos festejos, que irão ocupar o palco montado numa tenda no campus de Santiago.



"O evento terá todas as situações previstas, de forma, a causar o menor transtorno possível aos moradores que estejam próximos do recinto", garantiu o presidente da AAUAv.



Xavier Vieira tem conhecimento de uma queixa, remetida por um residente, que tem vindo a mobilizar outros locais que estejam descontentes para que remetam protestos à Câmara e à Universidade de Aveiro.



"No seguimento da anterior festa universitária que não me deixou dormir, constato agora que mesmo ao lado do meu quarto estão a montar uma tenda para a ´Semana do Enterro´. Como devem compreender, eu e os restantes moradores não podemos permitir que um barulho fora do normal dure toda a noite não deixando dormir e descansar", alega o morador que chega a sugerir que lhe seja facultado, em alternativa, alojamento temporário.



A AAUAv promete acautelar o problema das festas que decorrem de 20 a 26 de abril. "Encontramo-nos a dialogar com o visado para encontrar uma solução que se ajuste à sua situação", adiantou o dirigente estudantil.



Depois de uma primeira experiência em Outubro do ano passado, aquando da receção aos ´caloiros´ a AAUAv decidiu que as festividades do ´Enterro do Ano´ também tenham como epicentro o parque de estacionamento junto à rua da Pega. Notícias Relaccionadas 17 abr 2018, 09:18 "Enterro" vai ser a primeira semana académica nacional em 2018 e decorre no campus Classifique esta notícia: Sem classificação

