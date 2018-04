O endividamento bancário da Câmara de Anadia registou em 2017 um decréscimo de cerca de 19,28%.



Segundo adianta a edilidade, verificou-se naquele período uma amortização de capital na ordem dos 1,114 milhões de euros.



"Existe ainda uma margem disponível de endividamento de 4,547 milhões de euros, cumprindo integralmente com o estipulado no regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais".



Os rácios de solvabilidade e de autonomia financeira demonstram "a continuação da boa situação financeira do município de Anadia, tendo ambos aumentado em relação ao exercício de 2016."



Indicadores destacados pela Câmara do Relatório e Contas referentes ao ano de 2017 aprovado com a abstenção dos dois vereadores do PSD.



A maioria liderada por Teresa Cardoso dá conta ainda da "elevada taxa de execução orçamental alcançada (95,34% na receita e 82,45% na despesa) com "investimento em despesas de capital, tão importantes para o contínuo desenvolvimento do concelho, com base em meios próprios e sem o recurso ao financiamento bancário."



A taxa de execução da receita líquida cobrada atingiu o maior valor dos últimos três anos, tendo tido um aumento de 6,99% em relação ao ano de 2016. Em termos globais, a receita total cobrada ascendeu a cerca de 27,418 milhões de euros, com um grau de execução de 95,34%.



Ao nível da despesa verifica-se também o maior valor dos últimos três anos, em linha com a tendência de crescimento da receita municipal, tendo alcançado 23,709 milhões de euros, registando uma variação de 35,69% em relação a 2016, e apresentando um grau de execução de 82,45%.