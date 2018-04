Bloco alerta para falta de enfermeiros no CHEDV 17 abr 2018, 18:22 O Bloco de Esquerda (BE) pede o reforço de enfermeiros ao serviço do Centro Hospital de Entre o Douro e Vouga (CHEDV), que integra os hospitais de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, servindo 400 mil pessoas.



"A enorme carência de profissionais de enfermagem é uma realidade especialmente sentida por parte dos utentes e por parte dos trabalhadores deste Centro Hospitalar que estão a ser sobrecarregados com centenas de horas extraordinárias", alertam os bloquistas que pediram, entretanto, a intervenção do Governo.



O Bloco diz ter "conhecimento de turnos de enfermagem de 14 e mais horas consecutivas", que "são a regra e não a exceção."



Uma enfermeira na ortopedia possui uma carga mensal (neste mês de abril) de 240 horas, ou seja, cerca de 100 horas a mais.



"Tudo isto acontece porque o número de profissionais previsto no quadro de pessoal do Centro Hospitalar é insuficiente e, a agravar esta situação, não têm sido autorizadas contratações para substituição por ausência temporária de trabalho", refere o BE considerando que a "falta de profissionais e a incapacidade de contratação para substituição dos ausentes (por falta de autorização do Governo) prejudica a capacidade de resposta dos serviços destes hospitais."



No serviço de anestesia do bloco operatório, de 25 profissionais de enfermagem cinco estão de baixa.



"Como o Governo não tem autorizado a contratação de profissionais para colmatar a ausência destas baixas, o que acontece é que a capacidade de resposta do bloco operatório está, na verdade, reduzida em 20%", adianta o BE, denunciando a "grave carência de enfermeiros e a sobrecarga de trabalho" que "c0oloca em risco a segurança dos profissionais e dos utentes."

