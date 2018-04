Mar obriga a intervenção de emergência no Furadouro (Ovarnews) 17 abr 2018, 17:57 A Agência Portuguesa do Ambiente deu “luz verde” e a Câmara Municipal de Ovar viu-se forçada a intervir depois do mar ter destruído a defesa aderente junto ao bar do “Albano”, na praia do Furadouro.



A fúria do mar já ameaçara, esta segunda-feira, ao galgar a protecção, invadindo a Avenida Marginal (ler artigo).



