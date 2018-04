OP de Sever do Vouga abre-se a propostas de jovens 17 abr 2018, 17:51 O Orçamento Participativo (OP) de Sever do Vouga de 2018 tem como "principal novidade" a abertura a propostas dos mais jovens (com idade igual ou superior a 16 anos.



A verba disponível atingue no total cerca de 50 mil euros para ideias e projetos que se enquadrem nas seguintes áreas de governação: Ambiente e Energia, Coesão Social, Mobilidade e Infraestruturas, Cultura e Turismo, Educação e Desporto.



A partir de maio, a edilidade começará a percorrer o concelho com sessões de esclarecimento.



A segunda edição do OP "vem renovar o convite feito pela autarquia severense para que os cidadãos decidam sobre uma parte dos investimentos públicos a realizar", refere um comunicado.



A abertura à participação dos mais jovens "reflete" a vontade da edilidade "em estreitar a relação da juventude com o concelho, contribuindo para uma maior educação cívica e sentimento de pertença, através do seu envolvimento neste processo democrático."

