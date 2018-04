PCP alerta para falta de condições de trabalho no arquivo hospitalar em Aveiro 17 abr 2018, 14:21 O PCP denúncia, em comunicado, a "falta de condições de trabalho" no arquivo do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que está instalado no antigo centro de saúde mental de São Bernardo, em Aveiro. A concelhia comunista "chama a atenção para a inaceitável situação em que alguns profissionais" trabalham naquele serviço. Um edifício que não dispõe de luz, água ou instalações sanitárias. "O PCP irá solicitar esclarecimentos sobre esta situação e exigir que as referidas instalações sejam dotadas das condições necessárias de funcionamento e que a solução não se cinja a medidas paliativas ou provisórias", refere um comunicado. Um equipamento "que exige a pronta intervenção do Governo com vista a garantir o fim da sua degradação e a sua reabilitação, dotando o concelho de Aveiro de mais uma unidade de saúde no âmbito do SNS, que tanto precisa", alertam os comunistas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

