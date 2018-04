JS concelhia de Aveiro volta ao ativo 17 abr 2018, 14:11 Beatriz Mota Carvalho assumiu a liderança na Juventude Socialista de Aveiro após recentes eleições internas que marcam o regresso ao ativo daquela estrutura partidária no concelho. A estudante de 17 anos, natural de Aradas, que frequenta o 12º ano de Curso de Ciências Socioeconómicas, liderou a única lista apresentada a votos. Em comunicado, diz que a JS retoma a atividade com "um grupo forte, dinâmico e com muitas ideias para executar”. O "principal objetivo é motivar outros jovens a fazerem parte deste projeto, mostrar-lhes que podem e devem ser voz ativa em Aveiro e que podem fazer a diferença", lê-se. A cerimónia de posse contou com as presenças do presidente da comissão política Concelhia de Aveiro, Manuel Oliveira de Sousa, dos deputados Filipe Neto Brandão e Fernando Rocha Andrade, assim como a presidente da Federação Distrital da Juventude Socialista de Aveiro, Joana Sá Pereira. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

