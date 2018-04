O Relatório de Gestão de 2017 da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro apresenta um prejuízo de 1,23 milhões de euros, refere nota de imprensa municipal.

Um ano de transição de ciclo político, com a entrada de um novo executivo, em outubro, relembra a maioria CDS.

O documento foi aprovado por unanimidade. Os primeiros dez meses do ano transato corresponderam à gestão de Mário João Oliveira, anterior presidente da Câmara eleito pelo PSD, enquanto que os dois últimos meses já ocorreram sob a liderança de Duarte Novo.

"Da análise das contas da autarquia, realça-se um prejuízo de cerca 1,23 milhões de euros, que contrasta com um lucro de 664 mil no ano de 2016. Além do resultado líquido negativo, e apesar da redução do passivo bancário, verifica-se um ligeiro aumento do passivo de curto prazo, mantendo-se, no entanto, a capacidade de libertar receita corrente para investimento", refere o comunicado.

Na apresentação do documento para votação, Duarte Novo explicou que este prejuízo se deveu a uma “conjugação de vários fatores, contabilísticos e económicos”, da responsabilidade do anterior Executivo, que foi impossível alterar nos dois últimos meses do ano, correspondentes à sua gestão. Para o presidente da Câmara, “o ano de 2017 correspondeu ao final de um ciclo político, tendo, entretanto, começado um novo ciclo, com uma gestão diferente”.