Câmara de Aveiro prepara concurso para construir campos de treino no parque desportivo 17 abr 2018, 10:12 A construção do campos de treino no parque desportivo de Aveiro será feita ´chave na mão´. Essa é a pretensão da Câmara de Aveiro, entidade promotora do investimento para o qual foi atribuida uma verba de 400 mil euros aquando da recente revisão orçamental. Os campos serão entregues ao Sport Club Beira-Mar no âmbito do acordo para a desativação do ´velhinho´ Mário Duarte, no final da época. Segundo informação dada pelo presidente da Câmara na última Assembleia Municipal, a autarquia prepara o lançamento do concurso de conceção / construção. Ribau Esteves adaintou ainda que parque desportivo irá receber também o pavilhão municipal, prestes a avançar para a fase de elaboração de projeto. Já as novas piscinas estão mais atrasadas, em fase de estudos para determinar o tipo de equipamento mais adequado e possíveis localizações. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

