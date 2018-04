Oliveira do Bairro: Obras de requalificação da antiga Cerâmica Rocha condicionam trânsito local 16 abr 2018, 17:03 Os trabalhos da obra de reabilitação da antiga Cerâmica Rocha, em Oliveira do Bairro, vão iniciar-se no dia 23 de abril, anunciou hoje a edilidade local.



O início da empreitada implicará a supressão de uma faixa de rodagem na Rua António Oliveira e Rocha, na área de influência do edifício, entre outros condicionalismos.



A obra foi adjudicada por 678.999 euros, contando com uma comparticipação de 85% de fundos comunitários, no âmbito do quadro comunitário Portugal 2020, e um prazo de execução de 270 dias (9 meses).



"Dado o seu avançado estado de deterioração, com a ameaça de iminente colapso da estrutura de apoio da cobertura e da fachada principal, colocando em perigo os transeuntes e a circulação automóvel e o acesso à estação ferroviária, o Município de Oliveira do Bairro considerou prioritária a requalificação de toda a área em ruínas", refere uma nota camarária.



A empreitada irá, assim, "preservar o que ainda resta da fábrica, principalmente os seus fornos e chaminés centenárias, para serem admirados pelo público em geral, permitindo a sua valorização futura."



O edifício da antiga Cerâmica Rocha, totalmente construído em tijolo maciço de barro vermelho, terá sido construído em 1902, funcionando até ao início da década de 90, do século passado, como fábrica de cerâmica e grés.

