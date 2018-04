Hugo Oliveira (Estarreja) eleito número dois da Federação Distrital do PS de Aveiro 16 abr 2018, 16:59 Hugo Oliveira, de Estarreja, passou a ocupar o cargo de vice-presidente da Federação Distrital do PS de Aveiro, sob proposta do presidente da Federação, Jorge Vultos Sequeira.



O número dois é atualmente assessor político do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.



A Comissão Política da Federação de Aveiro do PS reuniu pela primeira vez após o congresso de 24 de Março para eleger os orgãos distritais.



Gonçalo Rocha, presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, assumiu a presidência da mesa da Federação.



O secretariado da Federação, órgão executivo, foi proposto por Jorge Sequeira contando com os seguintes elementos: Hugo Oliveira (Estarreja), Henrique Ferreira (Santa Maria da Feira), Rosa Maria Albernaz (Espinho), Nuno Marques Pereira (Aveiro), Bruno Oliveira (Ovar), Cláudia Santos (Ílhavo), João Sousa (Aveiro), Luís Tovim (Mealhada), Ana Sofia Pinho (Oliveira de Azeméis), Daniel Gomes (Santa Maria da Feira), Augusto Leite (Murtosa), Susana Correia (Santa Maria da Feira), Filipe Costa (Castelo de Paiva), José Nuno Vieira (São João da Madeira) e Ana Maria Silva (Vale de Cambra).

