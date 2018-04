Criadores de bovinos das raças Arouquesa (zona de Arouca) e Marinhoa (zona de Aveiro) integram o projeto "Portuguese Beef: A internacionalização da carne portuguesa".



A Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones (FERA) viu aprovada uma candidatura ao programa COMPETE 2020 para "promoção, divulgação e disseminação da carne bovina das raças autóctones portuguesas."



Além das raças Arouquesa e Marinhoa, tomam parte na iniciativas criadores das raças Barrosã, Cachena, Maronesa, Minhota e Mirandesa.



"As raças autóctones nacionais constituem uma das principais razões para Portugal ser considerado uma região ´Hot Spot´ de biodiversidade pela Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas (FAO)", refere uma informação veiculada na newsletter do COMPETE 2020.



O projeto Portuguese Beef "pretende a aquisição de bases sólidas para a internacionalização da carne bovina das raças autóctones."



A criação da marca foi uma das primeiras ações conjuntas no âmbito de um plano de marketing internacional, onde foram analisados também os mercados-alvo, que passam por países como Alemanha, Canadá, França, Luxemburgo e Reino Unido.



O agrupamento de raças irá marcar presença em feiras internacionais e tomar parte em missões de importadores em território nacional.



Produtos de reconhecida qualidade com Denominação de Origem

O setor agroalimentar ocupa um espaço importante na economia portuguesa e europeia. As exportações portuguesas de produtos agroalimentares têm registado um significativo crescimento no panorama nacional das exportações, tendo registado, de fato, um acréscimo de mais de 351 milhões de euros em 2013, constituindo o segundo maior aumento verificado a seguir ao dos produtos Energéticos.



"O projeto permitirá alavancar a procura por produtos de reconhecida qualidade com Denominação de Origem, cujo modo de produção se desenvolve através da alimentação em pastos naturais, respeitando sempre o ecossistema. De igual modo, possibilitará o fomento das exportações e a criação de emprego, bem como o surgimento de novos produtos, aliando a tradição à inovação", referiu Rui Jorge Vieira Dantas, Presidente da Direção da FERA.



A iniciativa conta com o apoio do COMPETE 2020 no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), envolvendo um investimento elegível de 427 mil euros o que resultou num incentivo FEDER de cerca de 363 mil euros.