Aveiro: Bloco de Esquerda reafirma oposição a estacionamento subterrâneo no jardim do Rossio 16 abr 2018, 11:31 O Bloco de Esquerda de Aveiro "reafirma a sua oposição" à instalação de um parque de estacionamento subterrâneo no jardim do Rossio, "obra desnecessária e negativa para Aveiro." A concelhia bloquista apresenta hoje uma proposta para que a Assembleia de Freguesia de Glória e Vera Cruz se pronuncie "contra" na reunião agendada para 26 de abril.



O BE propõe que aquele orgão "defenda a manutenção do Rossio como uma zona verde e de lazer", considerando a obra "errada" já que "traria mais carros para uma zona da cidade já saturada de trânsito automóvel."



"Trata-se de um investimento desnecessário até porque existem parques de estacionamento subterrâneos com baixa taxa de ocupação no centro da cidade", insiste o Bloco em comunicado, para quems e trata de "mais uma opção do executivo municipal tomada de costas voltadas para a população."



O BE deseja "a preservação do Rossio como uma área verde de vivência aprazível, com jardim e sombras" e "recusa transformar esta área em mais betão." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)