O município de Aveiro é membro fundador da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas (AptCC) que será formalizada amanhã, em Mafra.



O ato solene ocorre durante a Assembleia Geral do Agrupamento Europeu das Cidades Cerâmicas, que se realiza no Palácio Nacional de Mafra.



O grupo de arranque da AptCC é composto pelas Cidades e Vilas de Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Batalha, Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra, Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela, Viana do Alentejo, Viana do Castelo e Vila Nova de Poiares, tendo a sede sido instalada nas Caldas da Rainha e estando consensualmente definido que, neste primeiro mandato, a presidência da Associação é assumida por Mafra.



A escritura pública da Associação Portuguesa, a ser assinada pelas 14 Câmaras Municipais – que inicialmente se organizaram para promover e preservar a cerâmica portuguesa – permitirá a Portugal ter assento no Agrupamento Europeu de Cidades Cerâmicas (AeuCC), uma estrutura criada em 2014, com peso institucional junto da Comissão e do Parlamento Europeu e que está a preparar e a desenvolver outros projetos culturais e económicos, patrocinados por várias organizações internacionais, incluindo a UNESCO.



Segundo informa a autarquia aveirense, a participação como membro cofundador da AptCC "aliada à aposta importante na Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro – que tem crescido de forma estruturada ao longo dos últimos anos – representa mais um importante passo na valorização do património Cerâmico e Cultural existente, assumindo a CMA um papel de liderança nacional, nesta matéria."

Esta é a primeira iniciativa estratégica vinda do território para preservar e promover em Portugal a tradição e a inovação cerâmica, em que o país tem um potencial imenso, uma vez que é, neste momento, o principal produtor na Europa e um dos principais exportadores para todo o mundo.



Os representantes das cidades cerâmicas europeias de Itália, França, Espanha, Roménia, Alemanha, Polónia e República Checa estarão presentes na cerimónia de constituição da AptCC.



A AptCC tem como objetivos, entre outros, a defesa, a valorização e a divulgação do património cultural e histórico cerâmico, o intercâmbio de experiências entre os associados, nomeadamente ao nível da conservação do património, a promoção da criação artística e a difusão da cerâmica tradicional e contemporânea, o incentivo de relações de cooperação, para além de intercâmbios com outras cidades cerâmicas a nível nacional e internacional e o incremento de programas de formação, tanto de carácter produtivo como cultural, garantindo a continuidade do sector nas áreas municipais aderentes.