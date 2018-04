O município de Vagos assinou um contrato de concessão de apoio financeiro respeitante aos incentivos financeiros ao abrigo do Plano Nacional de Ação Para a Eficiência (PNAEE) e do Fundo de Eficiência Energética, que prevê a implementação de medidas de eficiência energética no pavilhão municipal.



O custo total da operação é de 79.298 euros, ao qual corresponde uma comparticipação financeira não reembolsável no valor de 63.438 euros (80% do investimento total).



Com este investimento, prevê-se a redução da potência instalada na iluminação do edifício na ordem dos 65%, que se traduzirá numa redução de energia consumida na ordem dos 55%. Por sua vez, o novo sistema de AQS conduzirá a uma poupança anual combinada prevista na ordem dos 38% com os custos de energia (gás natural).



A poupança anual estimada é de 11.458 euros, correspondendo a um período de retorno de investimento de 6,92 anos.



"O projeto visa o aumento da eficiência energética por via da substituição dos equipamentos existentes por outros mais eficientes", refere uma nota de imprensa.



O projeto aponta para intervenções de melhoria dos sistemas de iluminação existentes, através da implementação de tecnologias de iluminação mais eficientes e, também, a instalação de um novo sistema de coletores solares térmicos para produção de águas quentes sanitárias (AQS), composto por um sistema misto de caldeiras murais de condensação a gás e apoiado por sistema solar térmico.



A melhoria da sustentabilidade energética levou o Município de Vagos a criar um instrumento orientador, designado por PAES-Vagos (Plano de Ação para a Energia Sustentável), que está em concordância com as diretivas nacionais e europeias, naquilo que respeita às medidas de eficiência e sustentabilidade energética a tomar, com vista à redução das emissões de CO2.