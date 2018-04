Ladrão de tabaco nega assalto em Águeda 16 abr 2018, 10:25 O Tribunal de Aveiro começou a julgar, esta segunda-feira, um homem de 46 anos, de Vale de Cambra, a quem é imputado um crime de furto a estabelecimento de restauração em Águeda. O arguido, atualmente em detenção preventiva, é acusado de ter assaltado um café durante a madrugada, em novembro de 2016, em Segadães. Segundo a acusação, o indivíduo foi surpreendido pelo proprietário, residente no mesmo prédio, e colocou-se em fuga deixando para trás um carrinho de mão, pretensamente usado para transportar a máquina de tabaco, assim como um telemóvel. Após o arrombamento, deitou a mão a dinheiro (150 euros em moedas) e um telemóvel que levou do local. Em declarações prestadas ao tribunal, o arguido negou a participação no assalto, apesar de ter sido apreendido na sua posse o cartão de telemóvel do equipamento furtado em Águeda que alegou ter sido "uma segunda via" que levantou na operadora a pedido de um amigo, que lhe fornecia droga. Desde 1995 que regista várias condenações e penas efetivas em crimes contra o património relacionados com o consumo de drogas. Atualmente encontra-se detido preventivamente após ter cortado a pulseira eletrónica. À data dos factos vivia em Ossela, Oliveira de Azeméis. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

