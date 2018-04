"Pico" de investimento no atual mandato, o segundo que a atual maioria cumpre, deve ocorrer no próximo ano.



Ribau Esteves revelou o seu plano na última Assembleia Municipal (AM) depois de ouvir o deputado António Neto, da bancada do Bloco de Esquerda, apontar o dedo a obras que relacionou com fins eleitoralistas.



"O ´pico´ não é 20, nem 21. Não se excite muito com as eleições, são uma coisa linda na democracia, que devemos viver de forma tranquila. Não há nada excepcional. Temos um mandato, vamos cumprí-lo o melhor que somos capazes, procurando que os concursos tenham candidatos. Lançámos o Fernando Távora e a estação [obras de requalificação de edificado], o concurso dirá se adjudicamos à primeira, outros ficaram desertos", comentou o edil em resposta ao eleito bloquista.



Ribau Esteves lembrou que "há muitos fatores" a ter em conta no desenvolvimento de projetos municipais, esperando que o próximo ano seja marcante. "Se as coisas correrem como planeado o ano de pico de investimento é 2019, precisamente por causa da utilização do que não investimos em 2016 e 17. Uma parte em 18 que é mais pequena e em 2019 que é maior, em razão da necessidade de projetar, da burocracia. Não se excite, se for 20 ou 21 é democrático, é em prol das pessoas, não é para enganar ninguém. Seguramente se o Bloco tiver o melhor projeto, escolherão o Bloco. Mas se formos nós que tenhamos o melhor projeto, eles vão escolher-nos. Em democracia ninguém engana ninguém", declarou.



Da bancada do PS, Fernando Nogueira, levou à Assembleia Municipal mais reparos críticos às opções feitas pela maioria para a requalificação da Avenida Lourenço Peixinho e da zona entre a ponte praça e o jardim do Rossio, neste último caso com o ponto de maior controvérsia a ser a possibilidade de incluir uma cave para estacionamento.



"Histeria socialista" à volta do PEDUCA

O presidente do município voltou a lembrar que ainda há trabalho dos projetistas pela frente e oportunidades para aprofundar as propostas.



"Temos tempo para falar da Avenida, há de facto uma histeria socialista. É só artigos sobre o PEDUCA, nunca vi nada assim; tudo a escrever, em tantos sítios, likes e don´t likes, temos tanto tempo para discutir isso, deixe lá fazer-se o projeto da Avenida. Está tudo muito certo, mas nada foi feito", afirmou.



O líder local do PS e vereador, Manuel Oliveira de Sousa, veio, há poucos dias, defender que o investimento na Avenida poderia não ser suficiente para um projeto adequado às necessidades. Ribau Esteves garante que o dinheiro não vai ser motivo de entrave.



"Nós estamos a fazer um projeto bom e vai ser feito mesmo. E se nas decisões do projeto precisarmos que a Avenida para ficar bem em vez de dois custe três ou três custe quatro milhões, sabem uma coisa, temos capacidade para dizer sim. Mesmo sem conseguir aumentar as transferências financeiras do Centro 2020. Isto é muito importante para tomar boas decisões. O limite não é o céu, como é evidente, mas esta forma de gerir permite isto. As estimativas de custo foram de um olho aberto e outro fechado, não tínhamos estudos prévios, os números apontados de forma incipiente, que agora começam a ganhar forma", declarou.



Ribau Esteves fez um outro reparo à ´marcação´ dos socialistas ao PEDUCA: "Não vale a pena tanta agitação, aliás o PS esta semana até anunciou, um candidato que se anunciou às eleições de 2021. É preciso calma. Seguimos um caminho de projetar bem para fazer obra", concluiu.