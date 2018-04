A Oliveirense Basquetebol deu continuidade ao bom momento de forma ao vencer o FC Porto por 91-79.

Com esta vitória o conjunto de Oliveira de Azeméis continua a perseguição ao Sport Lisboa e Benfica pelo 1º posto da tabela classificativa do Grupo A.



Relativamente ao jogo, a equipa da casa entrou mais forte em campo conseguindo, no 1º período, um parcial de 20-11. Apesar da Oliveirense se manter durante os quarenta minutos na dianteira do marcador, os "azuis e brancos" aproximaram-se ao longo do 3º período e chegaram a reduzir a desvantagem para apenas um ponto (63-62).



Contudo, o 4º período pertenceu aos homens da casa, especialmente a Travante Williams que marcou os seus dezasseis pontos durante os últimos dez minutos do jogo, estabelecendo o resultado final em 91-79.

Fonte: FPB