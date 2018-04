O novo armazém de bobines, de paletes e expedição da Navigator Tissue, em Cacia, tem conclusão prevista para o segundo semestre de 2018, permitindo criar cerca de 100 novos postos de trabalho.



O projeto, que está a cargo da empresa construtora Gabriel Couto integra-se na ampliação fabril da antiga Portucel.



As instalações destina-se a uma linha de produção de papel “Tissue” (utilizado em lenços de papel e papel higiénico) e respetiva transformação em produto final, ocupando uma área total de cerca 10.500 metros quadrados.



Com estas novas fábricas, a Navigator Tissue Cacia atinge um investimento próximo dos 120 milhões de euros e ficará dotada de uma capacidade de produção nominal de 70.000 toneladas por ano com peso muito relevante da exportação.



O prazo global para execução da duas empreitadas entregues à Gabriel Couro é de oito e nove meses, anuncia a empresa nortenha.



"A execução destes projetos está a ser mais um desafio aliciante e ambicioso assumido" pela empresa "num prazo muito exigente."



A vantagem da construtora em causa "possuir muito equipamento próprio, permite uma mobilização extremamente rápida numa fase inicial, o que em obras de curta duração, como é o caso destas empreitadas, é um fator muito importante."



"Além disso, é de ressalvar o facto de conseguirmos aliar as capacidades que temos com a experiência e as valências técnicas apropriadas para a execução de qualquer tipo de empreitada, nas mais diversas áreas da nossa atividade", refere um comunicado.



A Gabriel Couro concluiu em 11 meses a construção da nova fábrica da multinacional indiana Sakthi, em Águeda.