O Gafanha perdeu esta tarde no reduto da AD Nogueirense por 2-0 em partida da jornada do Campeonato de Portugal, série C.



Os ilhavenses seguem em sétimo lugar com 45 pontos. Os mesmos do Anadia que perdeu também por 2-0 no terreno do Marítimo B.



O Águeda é a equipa da região melhor classificada. Venceu por 1-3 em Fornos de Algodres, ontem, ocupando o quinto lugar com 48 pontos (mais informação).