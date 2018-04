O Sport Lisboa e Benfica recebeu e bateu o Illiabum Clube por 100-58, somando desta forma a terceira vitória consecutiva.



O conjunto encarnado entrou melhor na partida, conseguindo ir para o intervalo com uma vantagem de vinte e cinco pontos (51-26).



Os dois períodos restantes seguiram a toada da primeira parte, com a equipa da casa a revelar maior eficácia no momento de lançar ao cesto e a controlar a partida. O marcador foi aumentando até o resultado final se fixar nos 100-58.



Com esta vitória, Benfica e Illiabum mantêm as respectivas posições na tabela classificativa do Grupo A.



Já o Sport Club Lusitânia voltou às vitórias ao bater, em Angra do Heroísmo, a Ovarense Basquetebol por 79-71.



Os homens da casa entraram melhor na partida e foram para o intervalo a vencer por 16 pontos (37-21). Na segunda parte surgiu a resposta do conjunto vareiro que acabou o 3º período a perder por apenas onze pontos (60-49).



Nos últimos dez minutos do encontro a Ovarense tentou recuperar a desvantagem, mas os homens de Inaki Martin foram mais fortes e cimentaram o resultado final no 79-71. De realçar a boa partilha da bola do Lusitânia (dezanove assistências), assim como os dezassete pontos que vieram do banco.

Fonte: FPB