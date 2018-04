A Câmara de Aveiro decidiu tirar da gaveta o projeto encomendado ao arquitecto Siza Vieira para criar um "monumento" evocativo da antiga muralha da cidade.



Originalmente, a proposta tinha como conceito erguer um "memorial da fundação da cidade" para assinalar a passagem dos 250 anos em 2009.



"Entendemos que é um projeto meritório e de grande qualidade, Aveiro deve contar a história da muralha. Será um privilégio ter a única obra de arte em espaço público do arquiteto Siza Vieira, o que dá notoriedade tratando-se de uma figura da arquitetura mundial", disse Ribau Esteves ao intervir na última Assembleia Municipal.



Uma proposta que remonta aos mandatos de Élio Maia à frente do município, mas sucessivamente adiada por falta de disponibilidade financeira.



A instalação prevê, a par da obra arquitétonica designada como ´Porta do Sol´, a localizar junto à rotunda da Sé, o arranjo do adro da igreja da Sé de Aveiro.



"Além disso, é um elemento importante também para a rua Direita tornar-se um eixo turístico muito atrativo", rerferiu o edil.



O monumento a construir em pedra de Eirol, usada na muralha original, recebeu uma dotação de 400 mil euros no âmbito da recente revisão orçamental, avançando agora para a fase de elaboração do projeto antes de ser aberto concurso para construção.



A escolha da localização deve-se a ter existindo ali uma entradas da antiga muralha que circundava, na altura, toda a pequena urbe e que ruiu em 1955.



Siza Vieira veio a Aveiro em 2009 explicar que a obra proposta reinterpreta de forma abstracta, "fragmentos" da torre que era conhecida como a "Porta do Sol".



O monumento, explicou o arquiteto, não tem "nenhuma intenção de querer simular ou fingir as ruínas", mas tão só "permitir uma leitura pedagógica" do que teriam sido os limites da cidade.



Embora sem querer entrar "em polémica", Siza Vieira recomendou a demolição parcial ou total de uma colunata contemporânea existente na igreja da Sé, "que não favorece o espaço" em redor.



O arquitecto portuense desenhou a emblemática biblioteca da Universidade de Aveiro (1994) .