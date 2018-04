Murtosa: “Música no Museu” dedicada ao Dia da Liberdade 15 abr 2018, 17:28 O auditório da COMUR-Museu Municipal recebe, no próximo dia 24 de abril, pelas 21:30 uma edição especial do ciclo “Música no Museu”, dedicada ao Dia da Liberdade, numa celebração dos músicos e das músicas de abril. José Santos (voz e guitarra), Paulo Serafim (voz, flautas e violino), Rui Sérgio (piano) e Mafalda Rodrigues (violino) apresentam o espetáculo “Canções de Abril”, onde interpretarão músicas incónicas de José Afonso, José Mário Branco, Vitorino, Paulo de Carvalho, Fernando Tordo, Adriano Correia de Oliveira e Sérgio Godinho, entre outros. Este será o 18º concerto do ciclo “Música no Museu”, organizado pela Câmara Municipal da Murtosa, que traz mensalmente a este espaço museológico concertos intimistas, de variados estilos musicais.



