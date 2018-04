Câmara admite limitar acesso ao bairro da Beira Mar 14 abr 2018, 23:55 Pilaretes rebatíveis, cartão de residente ou horas para descargas são possibilidades colocadas pelo presidente da Câmara em defesa dos moradores da zona antiga da cidade. É ali que funciona grande parte da restauração e bares, tendo ainda, embora mais recente, uma forte atividade de alojamento local.



Estas e outras medidas para gerir os intensos fluxos de trânsito e a ocupação, muitas vezes abusiva, dos escassos lugares de estacionamento serão, contundo, ainda alvo de ponderação, designadamente no âmbito do desenvolvimento do projeto de requalificação do jardim do Rossio, que prevê estudar a viabilidade de enterrar uma cave para parque automóvel.



A informação foi dada pelo presidente da Câmara na última reunião pública do executivo em que revelou a proposta vencedora do concurso de ideias para o arranjo urbanístico para aquela área, incluindo a ponte praça.



"Os habitantes têm direito a ter lugar no espaço público par que possam viver de forma equilibrada com quem cá vem. Temos maior obrigação para com os primeiros. Necessitamos de baixar muito essa conflitualidade", referiu Ribau Esteves.



A resposta surgiu na sequência de uma série de questões apresentadas pelo vereador do PS Manuel Oliveira de Sousa em relação ao estacionamento subterrâneo.



"É necessário analisar os impactos, que não passam apenas pelo estudo geotécnico e de mobilidade associado ao estudo viário. É preciso refletir sobre o impacto da zona comercial a criar na que existe. Saber as consequências para a qualidade de vida e se o estacionamento servirá os habitantes", pediu.



O eleito socialista apontou outras cautelas que não viu ainda tomadas. "Estamos a falar do coração da cidade, o projeto não pode ser visto isoladamente. Não podemos dissociar da rotunda da A25, dos cais, do estudo viário, é preciso incluir o que se pensa para a antiga lota, a envolvência da ponte praça e o que o vai trazer a requalificação da Avenida, ponderar o choque permanente que é cohabitação entre moradores e a noite da Praça do Peixe", exemplificou Manuel Oliveira de Sousa.



Discuro direto "Durante o projeto de execução da requalificação vamos estudar a magna questão da lógica de utilização viária, dos arruamentos da Beira Mar, da sua qualificação, da maior ou menor abertura. Claramente, não queremos que continue a receber toda a gente que lá quer entrar, a bem do bom uso da Beira Mar. Existem conflitos delicadíssimos porque presta todo o tipo, de serviços, habitação, comércio, alojamento, restaurantes, bares. Mas é preciso tomar medidas para que esta relação seja o mais possível positiva.

É um objetivo chave dar condições para o Rossio ter vida de multiplas condições, as relações à sua volta, dos vários impactos, alguns já trabalhados, como a capacidade das eclusas. Das relações culturais e turismo" - Ribau Esteves.

