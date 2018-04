Andebol: Sporting impôs-se à Artística / Meninas do Alavarium derrotadas em Aveiro pelo Madeira SAD 14 abr 2018, 22:28 Foi dia de Clássico no Campeonato Andebol 1, com o SL Benfica a receber o FC Porto, na Luz, partida que terminou a 34-27.



Artística de Avanca deslocou-se ao Pavilhão João Rocha para enfrentar o Sporting CP, numa partida que culminou com uma derrota da formação de Carlos Martingo, por 30:21 (ler artigo). Começaram hoje as meias-finais do Campeonato 1ª Divisão Feminina e contaram com vitórias de Madeira SAD e Colégio de Gaia.



O primeiro encontro das meias-finais teve lugar em Aveiro, onde o Alavarium recebeu o Madeira SAD, partida que terminou com uma vitória da formação insular por 17-30 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)