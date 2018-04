O Carregosense, que luta pela manutenção, derrotou esta tarde o Beira-Mar por 1-0 em partida antecipada da 27ª jornada.



Ficha e vídeo



O Beira-Mar, que não perdia há cinco jogos para o campeonato, apresentou-se em campo sem mexidas em relação à vitória caseira com o Fiães.



Os visitantes entraram melhor, mas seria o Carregosense o primeiro a ´cheirar´ o golo quando o guarda redes João Figueiredo saiu dos postes e a bola falhou o alvo por pouco.



A equipa local conseguiu equilibrar o jogo, ´tremendo´ em duas ocasiões: Letz desferiu um remate desviado para canto e, ao dobrar da meia hora, Aparício, numa incursão individual, só pecou na finalização.



Depois do intervalo, Artur também teve azar, ao acertar com a bola no poste de Roskof.



Acabariam por ser os carregosenses a festejar, aos 71 minutos, numa ´recarga´ de Brandão. O lance teve início numa falta.



O Beira-Mar teve de correr atrás do prejuízo, com Didi e Marc Mucha colocados em campo com a missão de inverter o rumo dos acontecimentos. O que acabou por não suceder, com o treinador Cajó a sair notoriamente insatisfeito com o desempenho da sua equipa.

"Não temos queixas de nada, a não ser de nós próprios. por falta de concentração competitiva. Se não tivermos a atitude certa fica muito mais difícil. Não gosteira deste jogo, há muita coisa na cabeça dos jogadores, têm de cumprir o compromisso com o clube", disse.

A equipa do concelho de Oliveira de Azeméis quebrou de quatro jogos sem pontuar (não vencia há sete jogos). Já os aurinegros desperdiçam a oportunidade de, eventualmente, aproximarem-se do São João de Ver, segundo classificado, que joga com o vizinho Lamas, que está em quarto.

(em atualização)