Infelizmente para os munícipes de Ovar, a performance do executivo em permanência não aproveitou a oportunidade que lhes foi concedida.



Vitor Amaral *



Na última reunião foi analisado o relatório de gestão e contas do município, de 2017, que mereceu do presidente da Câmara uma análise positiva, por entender que foi um ano de grande elevada taxa de execução orçamental.



O orçamento do último ano, depois das revisões, foi de cerca de 35,3 milhões de euros (M€), tendo o município arrecadado cerca de 34M€, no qual se inclui o saldo de gerência de 2016, de 5,5M€. Mesmo assim, muito contribuiu o facto de ter sido cobrado de impostos mais cerca de 1,4M€ que o previsto.



Em 2017 o município executou despesas no total de cerca de 30,3M€, sendo quase 29% gasots com a aquisição de bens e serviços. Nas grandes opções do plano a execução foi de 22,5M€ para um valor previsto de €27,4M€.

O saldo de gerência tem vindo a cair desde 2013, passando de quase 10 M€, para cerca de 3,5 M€. O saldo do exercício de operações orçamentais ascendeu, no ano 2017, a 1,9 M€ negativos.



É certo que diminuiu o passivo, mas registou-se um aumento da dívida de curto prazo.



Depois da análise o documento foi aprovado com os votos contra dos vereadores do PS, que apresentaram a seguinte declaração de voto:



“Na declaração de voto relativa à votação do relatório de gestão e das contas do exercício de 2016, os vereadores eleitos pelo partido Socialista, deixam expresso: “No pressuposto de que no exercício de 2017, até ao final do mandato se fará mais e melhor, vamos abster-nos na votação do Relatório de Gestão e Contas de 2016 do Município de Ovar, possibilitando ao executivo em permanência a derradeira oportunidade de melhorar a performance global da sua ação governativa.”



Ora o que constatamos da análise que fizemos das contas que nos foram apresentadas e do respetivo relatório, é que, infelizmente para os munícipes de Ovar, a performance do executivo em permanência não aproveitou a oportunidade que lhes foi concedida pelos colegas que nos antecederam, e os números falam por si:



- De um orçamento inicial programado para investimento de 10,4 M€, que depois foi revisto para 11,2M€, foram efetivamente realizados 8,2M€, menos 21% do que o inicialmente programado. Em conclusão o valor investido ficou aquém do que era desejado pelo executivo municipal.



- Ora a cobertura das despesas de investimento devia ser em grande parte suportada pelas transferências de capital, leia-se apoios ao investimento de programas financiados pelo Estado e Fundos Comunitários. O executivo camarário previa no orçamento inicial de 2017, recolher 7,4M€ em transferências de capital, reviu depois esse número em baixa para 5,1M€, e o valor executado cifrou-se em apenas, 2,9M€, isto é, 39,6% do que inicialmente previam, e 57,7% do valor retificado. Ficamos muito longe de garantir a cobertura necessária para os investimentos realizados, e não vemos plasmada no relatório uma explicação clara para esta discrepância.



- Felizmente a conjuntura económica do país possibilitou que a Câmara arrecadasse mais 1,4M€ em Impostos e Taxas, o que de alguma forma amenizou o problema do deficit entre as receitas e as despesas de capital. Só que isso não foi suficiente, pelo que assistimos a uma quebra do ativo circulante do Município em 3,3M€. Realce-se que a continuar neste ritmo de execução em menos de dois anos o valor de disponibilidades e ativos realizáveis não chegarão para financiar quaisquer investimentos. Mesmo assim, não deixamos de considerar como positivo o facto do passivo ter diminuído 1 M€, em grande parte explicados pela diminuição da rubrica Acréscimos e Diferimentos e Provisões, que se cifrou em 748 mil Euros



- Estamos em profundo desacordo com o Sr. Presidente quando refere que o exercício de 2017 apresenta dos mais elevados níveis de execução histórica da CM de Ovar. Os números falam por si…

Nesta conformidade e reservando por agora algumas outras dúvidas e críticas que decorrem duma análise mais minuciosa das peças contabilísticas apresentadas, entendemos que o executivo em permanência não correspondeu ao desafio de melhorar a performance global da sua ação governativa, que lhe foi lançado pelos vereadores do Partido Socialista que nos antecederam, pelo que, votamos contra o Relatório de Gestão e as Contas do Município de Ovar de 2017.”.



De louvar o trabalho do departamento financeiro que apresentou um relatório tecnicamente bem elaborado e o facto do draft do relatório nos ter sido entregue com mais antecedência do que é habitual na entrega doutros documentos, como veremos até pelo exemplo que damos a seguir.

Foi também aprovada a 1ª revisão do orçamento e grandes opções do plano de 2018, por força da incorporação do saldo de gerência de 2017, que foi aprovado com os votos contra dos vereadores do PS, que apresentaram a seguinte declaração de voto:



“Pela muito superficial análise que fizemos, esta proposta de revisão do orçamento e grandes opções do plano, não se afasta muito, ou quase nada, do que era expectável, da linha de orientação imposta pela maioria do executivo no orçamento do corrente ano. Além disso, este é um documento da máxima importância para a gestão do município, razão porque manifestamos, mais uma vez, o nosso desagrado pela sua tardia entrega, que ocorreu apenas ontem quase ao final da tarde, o que não permitiu, até porque havia outro grande e importante documento em análise, como o relatório de gestão de 2017, que fosse efetuada uma leitura atenta, uma análise crítica e uma tomada de posição consciente, razão porque os vereadores do PS votam contra.”.



* Vereador do PS na Câmara de Ovar.