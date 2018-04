Kits de empreendedor entregues nas escolas de Albergaria-a-Velha 14 abr 2018, 10:34 O município de Albergaria-a-Velha entregou, ao longo da semana, ´Kits de Empreendedor – Rota do Gaspar´ às 418 crianças do 3.º e 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) do Concelho que participam, este ano letivo, no´ Empreendedorismo nas Escolas´, um programa municipal que visa desenvolver atitudes e competências empreendedoras nas crianças e jovens dos vários ciclos de ensino. Os kits – compostos por um saco mochila, caderno de atividades, lápis de cera e crachá - são assumidos como "um estímulo para as crianças continuarem a desenvolver o seu espirito criativo" e foram entregues pela mascote Gaspar em 22 turmas de 13 estabelecimentos de ensino. No âmbito do ´Empreendedorismo nas Escolas´, as crianças estão a resolver, em sala de aula, diversos desafios relacionados com a temática e a criar um projeto de negócio ou jogo pedagógico sobre empreendedorismo, que depois apresentam à comunidade durante a 4.ª Mostra de Empreendedorismo Júnior, a ter lugar a 26 de maio, na Alameda 5 de Outubro. O programa decorre há quatro anos consecutivos e envolve mais de 1000 alunos e alunas dos quatro ciclos de ensino - 1.º, 2.º 3.º, Secundário e Profissional. Cada ciclo tem desafios próprios. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

